У Польщі відреагували на удар міжконтинентальною балістикою по Україні
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. За його словами, це "серйозна ескалація конфлікту", повідомляє РАР.
"Це ще один етап чергової ескалації жорстокої війни з боку Росії проти нашого сусіда... Ці ракети зазвичай несуть будь-яке озброєння", – сказав він.
Сікорський зазначив, що після заяв про удар по Україні перебував у контакті з послом та головою міністерства внутрішніх справ Польщі Томашем Семоняком. Вони обговорювали, як відпрацювати "ймовірну евакуацію".
Також глава польського МЗС наголосив, що не дарма винищувачі "патрулюють небо ночами у стані підвищеної готовності".
- 21 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти вдарили по Дніпру з Астраханської області РФ міжконтинентальною балістикою. Це може бути перше бойове використання такого озброєння в історії.
- Водночас анонімний західний чиновник заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.
- У Центрі при РНБО заявили, що ударом міжконтинентальної балістики Путін хотів підняти ставки, але йому не вдалося.