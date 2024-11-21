У Польщі відреагували на удар міжконтинентальною балістикою по Україні

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні. За його словами, це "серйозна ескалація конфлікту", повідомляє РАР.

"Це ще один етап чергової ескалації жорстокої війни з боку Росії проти нашого сусіда... Ці ракети зазвичай несуть будь-яке озброєння", – сказав він.

Сікорський зазначив, що після заяв про удар по Україні перебував у контакті з послом та головою міністерства внутрішніх справ Польщі Томашем Семоняком. Вони обговорювали, як відпрацювати "ймовірну евакуацію".

Також глава польського МЗС наголосив, що не дарма винищувачі "патрулюють небо ночами у стані підвищеної готовності".