Ударом міжконтинентальною балістикою Путін хотів підняти ставки, йому не вдалося – Центр при РНБО

"Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалось – стратегія "мир через силу" продовжує працювати", – заявив Коваленко

Володимир Путін (Фото: EPA)

Ударом міжконтинентальної балістичної ракети по Україні диктатор Володимир Путін намагався "підвищити ставки" – і йому це не вдалося, заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

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"Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, у тому числі перед Заходом, а різні воєнкори рф почали кричати про "капітуляцію України". Жодної капітуляції не буде. Підвищити ставки також не вдалось – стратегія "мир через силу" продовжує працювати", – написав він.

На думку Коваленка, Росія стає дедалі неадекватнішою за Північну Корею й "наближає той момент, коли її токсичність для інших" переважатиме вигоду використання РФ як сировинний придаток.

Раніше президент Зеленський повідомив, що вранці росіяни атакували Україну новою ракетою, яка за всіма характеристиками відповідає міжконтинентальній балістичній.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Дніпро різними типами ракет, зокрема запустили з Астраханської області РФ міжконтинентальну балістику. Це може бути перше бойове використання такого типу озброєння в історії.

Водночас анонімний західний чиновник заявив американському телеканалу ABC News, що ранковий російський удар по Дніпру, схоже, не був здійснений міжконтинентальною балістичною ракетою.

Офіційно західні країни ще не коментували цей удар.