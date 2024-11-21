Ударом межконтинентальной баллистикой Путин хотел поднять ставки, не удалось – Центр СНБО

"Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось – стратегия "мир через силу" продолжает работать", – заявил Коваленко

Владимир Путин (Фото: EPA)

Ударом межконтинентальной баллистической ракеты по Украине диктатор Владимир Путин пытался "повысить ставки" – и ему это не удалось, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Путин пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом, а разные военкоры рф начали кричать о "капитуляции Украины". Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось – стратегия "мир через силу" продолжает работать", – написал он.

По мнению Коваленко, Россия выглядит более неадекватно, чем Северная Корея, и "приближает тот момент, когда ее токсичность для других" будет превосходить выгоду использования РФ как сырьевой придаток.

Ранее президент Зеленский сообщил, что утром россияне атаковали Украину новой ракетой, по всем характеристикам отвечающей межконтинентальной баллистической.

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Воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Днепр различными типами ракет, в частности, запустили из Астраханской области РФ межконтинентальную баллистику. Это может быть первое боевое использование такого вооружения в истории.

В то же время анонимный западный чиновник заявил американскому телеканалу ABC News, что утренний российский удар по Днепру, похоже, не был совершен межконтинентальной баллистической ракетой.

Официально западные страны еще не комментировали этот удар.