Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" опубликовал видео момента утренней атаки на Днепр. Воздушные силы писали, что Россия атаковала город межконтинентальной баллистической ракетой.

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"Сегодня ночью россияне, как заявили в Воздушных силах, впервые ударили по Украине межконтинентальной баллистической ракетой средней дальности. На видео зафиксировано утро 21 ноября в Днепре", – говорится в сообщении.

В ролике видно, как воздушное пространство "прорывает" одна ракета, за ней другая, дальше – еще несколько. Все они падают на разные плоскости. Военные пропагандисты РФ утверждают, что Москва совершила атаку межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж". По их словам, она обладает способностью распадаться на шесть боевых частей, и каждая из них – еще на шесть "суббоеприпасов".

В сети также появились видео с другого ракурса.

СПРАВКА 20 ноября в сети распространилась неподтвержденная информация о том, что Россия планирует запуск межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж" по Украине. В тот же день ряд посольств Украины прекращали работу.



РС-26 "Рубеж" – это российская межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования, являющаяся усовершенствованной версией РС-24 "Ярс". Ее дальность превышает 5500 км, но она может быть адаптирована для средних дистанций. Ракета оснащена боеголовками индивидуального наведения. Ее разработка началась в 2010-х годах, а испытания завершились к 2018 году. Пока не известно, какой тип межконтинентальной ракеты атаковал Днепр.



Временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командование Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что больше информации или каких-либо деталей от военных относительно утренней ракетной атаки пока не предусматривается. 20 ноября в сети распространилась неподтвержденная информация о том, что Россия планирует запуск межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж" по Украине. В тот же день ряд посольств Украины прекращали работу.РС-26 "Рубеж" – это российская межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования, являющаяся усовершенствованной версией РС-24 "Ярс". Ее дальность превышает 5500 км, но она может быть адаптирована для средних дистанций. Ракета оснащена боеголовками индивидуального наведения. Ее разработка началась в 2010-х годах, а испытания завершились к 2018 году. Пока не известно, какой тип межконтинентальной ракеты атаковал Днепр.Временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командование Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что больше информации или каких-либо деталей от военных относительно утренней ракетной атаки пока не предусматривается.

Утром 21 ноября Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты поднимали в воздух истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-95. Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о возможной угрозе баллистических ударов.

В связи с этим в шести областях и Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Для некоторых уже отменили.

Также враг атаковал Кривой Рог, там частично разрушено админздание и ранены 17 человек.