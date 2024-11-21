Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" опублікував відео моменту ранкової атаки на Дніпро. Повітряні сили писали, що Росія атакувала місто міжконтинентальною балістичною ракетою.

"Сьогодні вночі росіяни, як заявили у Повітряних силах, вперше вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою середньої дальності. На відео зафіксований ранок 21 листопада у Дніпрі", – йдеться у повідомленні.

У ролику видно, як повітряний простір "прориває" одна ракета, за нею інша, далі – ще декілька. Всі вони падають на різні площини. Воєнні пропагандисти РФ стверджують, що Москва здійснила атаку міжконтинентальною ракетою РС-26 "Рубіж". За їхніми словами, вона має здатність розпадатися на шість бойових частин, і кожна з них – ще на шість "суббоєприпасів".

У мережі також з'явилися відео з іншого ракурсу.

ДОВІДКА 20 листопада у мережі поширилася непідтверджена інформація про те, що Росія планує запуск міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж" по Україні. Того ж дня низка посольств в Україні припиняли роботу.



РС-26 "Рубіж" — це російська міжконтинентальна балістична ракета мобільного базування, що є вдосконаленою версією РС-24 "Ярс". Її дальність перевищує 5500 км, але вона може бути адаптована для середніх дистанцій. Ракета оснащена боєголовками індивідуального наведення. Її розробка розпочалась у 2010-х роках, а випробування завершились до 2018 року. Наразі достеменно не відомо, який тип міжконтинентальної ракети атакував Дніпро.



Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що більше інформації чи якихось деталей від військових стосовно ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається. 20 листопада у мережі поширилася непідтверджена інформація про те, що Росія планує запуск міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубіж" по Україні. Того ж дня низка посольств в Україні припиняли роботу.РС-26 "Рубіж" — це російська міжконтинентальна балістична ракета мобільного базування, що є вдосконаленою версією РС-24 "Ярс". Її дальність перевищує 5500 км, але вона може бути адаптована для середніх дистанцій. Ракета оснащена боєголовками індивідуального наведення. Її розробка розпочалась у 2010-х роках, а випробування завершились до 2018 року. Наразі достеменно не відомо, який тип міжконтинентальної ракети атакував Дніпро.Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що більше інформації чи якихось деталей від військових стосовно ранішньої ракетної атаки наразі не передбачається.

Уранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.

У зв'язку з цим у шести областях і Києві запроваджено екстрені відключення електроенергії. Для деяких уже скасували.

Також ворог атакував Кривий Ріг, там частково зруйновано адмінбудівлю та поранено 17 людей.