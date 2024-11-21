Через ракетну атаку по Україні вводять екстрені відключення світла
Через масовану ракетну атаку з боку Росії запроваджуються аварійні відключення електроенергії у кількох областях України.
За командою НЕК "Укренерго" на Житомирщині та Сумщині застосовані аварійні відключення світла.
Окрім того, відключення запроваджуються у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській і Київській областях, а також у Києві.
Вранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.
- Через масовану російську атаку вранці 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електроенергії.