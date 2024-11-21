Через ракетну атаку по Україні вводять екстрені відключення світла

Аварійні відключення запроваджено у шести областях і в Києві

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Через масовану ракетну атаку з боку Росії запроваджуються аварійні відключення електроенергії у кількох областях України.

За командою НЕК "Укренерго" на Житомирщині та Сумщині застосовані аварійні відключення світла.

Окрім того, відключення запроваджуються у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській і Київській областях, а також у Києві.

Вранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.