Через ракетну атаку по Україні вводять екстрені відключення світла
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Через масовану ракетну атаку з боку Росії запроваджуються аварійні відключення електроенергії у кількох областях України.

За командою НЕК "Укренерго" на Житомирщині та Сумщині застосовані аварійні відключення світла.

Окрім того, відключення запроваджуються у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській і Київській областях, а також у Києві.

Вранці 21 листопада Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Окупанти підіймали в повітря винищувачі МіГ-31К і бомбардувальники Ту-95. Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про можливу загрозу балістичних ударів.

  • Через масовану російську атаку вранці 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електроенергії.
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