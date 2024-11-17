Через масовану атаку РФ вранці було знеструмлено 1 млн споживачів – Зеленський
Через масовану російську атаку вранці 17 листопада понад 1 млн абонентів були відключені від електрики, заявив президент Володимир Зеленський.
За його словами, наразі ця кількість "значно менша".
Тривають відновлювальні роботи у чотирьох областях – вони продовжуватимуться цілодобово, зазначив президент.
Раніше акціонерне товариство "Укренерго" повідомило, що у понеділок, 18 листопада, в усіх областях будуть обмеження споживання електрики – заплановано дві черги відключень одночасно з 6:00 до 22:00.
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