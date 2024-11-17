У Дніпропетровській області росіяни вбили двох залізничників

Окупанти завдали удару по залізничному депо

Залізниця (Ілюстративне фото: Depositphotos)

17 листопада унаслідок російського удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний", – йдеться у повідомленні.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:00. Офіс генерального прокурора уточнив, що внаслідок артобстрілу міста Нікополь загинули двоє залізничників – 58-річний чоловік та 62-річна жінка.

Поранено ще трьох працівників підприємства та двох місцевих мешканців. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, автомобілі й транспортне підприємство.