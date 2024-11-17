У Дніпропетровській області росіяни вбили двох залізничників

У Дніпропетровській області росіяни вбили двох залізничниківдоповнено
17 листопада унаслідок російського удару по Дніпропетровській області смертельні поранення отримали двоє залізничників. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Внаслідок ворожого обстрілу депо загинуло двоє залізничників. Ще троє наших колег поранено, їх стан наразі задовільний", – йдеться у повідомленні.
ДОПОВНЕНО ОБ 11:00. Офіс генерального прокурора уточнив, що внаслідок артобстрілу міста Нікополь загинули двоє залізничників – 58-річний чоловік та 62-річна жінка.
Поранено ще трьох працівників підприємства та двох місцевих мешканців. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, автомобілі й транспортне підприємство.
- Рано-вранці 17 листопада росіяни підняли в небо стратегічну авіацію та здійснили пуски крилатих ракет. Також були зафіксовані пуски ударних дронів та "Калібрів" з акваторії Чорного моря.
- Через масовану атаку в низці українських регіонів запровадили відключення світла. Також відомо про влучання в енергетичні об’єкти в Волинській, Запорізькій та Вінницькій областях.
- Під час атаки на Україну 17 листопада окупанти застосували близько 120 ракет та 90 безпілотників.