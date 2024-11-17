В Днепропетровской области россияне убили двух железнодорожников
Железная дорога (Иллюстративное фото: Depositphotos)

17 ноября в результате российского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"В результате вражеского обстрела депо погибли два железнодорожника. Еще трое наших коллег ранены, их состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. Офис генерального прокурора уточнил, что в результате артобстрела города Никополь погибли два железнодорожника - 58-летний мужчина и 62-летняя женщина.

  • Ранним утром 17 ноября россияне подняли в небо стратегическую авиацию и осуществили пуски крылатых ракет. Также были зафиксированы пуски ударных дронов и "Калибров" из акватории Черного моря.
  • Из-за массированной атаки в ряде украинских регионов ввели отключение света. Также известно о попадании в энергетические объекты в Волынской, Запорожской и Винницкой областях.
  • Во время атаки на Украину 17 ноября оккупанты применили около 120 ракет и 90 беспилотников
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