В Днепропетровской области россияне убили двух железнодорожников

Железная дорога (Иллюстративное фото: Depositphotos)

17 ноября в результате российского удара по Днепропетровской области смертельные ранения получили двое железнодорожников. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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"В результате вражеского обстрела депо погибли два железнодорожника. Еще трое наших коллег ранены, их состояние удовлетворительное", – говорится в сообщении.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. Офис генерального прокурора уточнил, что в результате артобстрела города Никополь погибли два железнодорожника - 58-летний мужчина и 62-летняя женщина.