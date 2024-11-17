В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения света
Отключение света (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром в воскресенье, 17 ноября, в ряде украинских регионов ввели экстренные отключения света из-за российской массированной атаки. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

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По указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Утром 17 ноября оккупанты массированно атакуют Украину. Осуществлены пуски крылатых ракет с бортов стратегической авиации, "Калибров" с акватории Черного моря, а также аэробаллистических ракет "Кинжал" с МиГ-31К.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что происходит очередная массированная атака на энергосистему. Россияне атакуют объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине.

Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии, добавил он.

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