В Киеве и ряде регионов ввели экстренные отключения света
В Украине внедрены экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.
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Отключения коснулись четырех областей и столицы.
"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света", – говорится в сообщении.
Воздушные силы утром 11 ноября сообщили о взлете стратегической авиации РФ и пусках крылатых ракет.
- 30 октября Укрэнерго сообщило, что при худшем сценарии света зимой не будет до восьми часов.
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