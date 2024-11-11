В Киеве и ряде регионов ввели экстренные отключения света

Отключения введены в столице, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях

ЛЕП (Фото - Depositphotos)

В Украине внедрены экстренные отключения света. Об этом сообщает ДТЭК.

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Отключения коснулись четырех областей и столицы.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света", – говорится в сообщении.

Воздушные силы утром 11 ноября сообщили о взлете стратегической авиации РФ и пусках крылатых ракет.

30 октября Укрэнерго сообщило, что при худшем сценарии света зимой не будет до восьми часов.

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