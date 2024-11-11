Россия подняла в небо стратегическую авиацию и запустила ракеты

Воздушная тревога объявлена почти по всей территории Украины, кроме западных областей

Истребитель МиГ-31К и ракета Кинжал (Фото: EPA)

Рано утром 11 ноября Россия подняла в небо стратегическую авиацию, зафиксированы пуски ракет. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В 05:51 военные сообщили, что в воздухе зафиксировано восемь бортов Ту-95МС.

В 06:25 в ВС сообщили, что воздушная тревога связана с пусками крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

В 06:52 военные сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины из-за взлета МиГ-31К (носитель "Кинжалов").

В ночь на 11 ноября Россия нанесла три авиаудара по Запорожью, убив одного человека и ранив еще 20.

Также оккупанты ударными дронами убили в Николаеве пять человек.

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