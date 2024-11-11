Россия ударила КАБами по Запорожью: десятки пострадавших и один погибший – фото, видео

После полуночи враг нанес три авиаудара по областному центру

Фото: ГСЧС

После полуночи россияне в очередной раз атаковали Запорожье авиабомбами, в результате чего есть один погибший и десятки раненых. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и глава областной военной администрации Иван Федоров.

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По данным спасателей, 11 ноября в 01:30 войска РФ нанесли три авиаудара по областному центру.

Предварительно, в результате атаки погиб мужчина.

Взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом, повреждено общежитие и здание автосалона.

По состоянию на 06:16, по данным Федорова, количество пострадавших увеличилось до 20 человек. Среди них ребенок четырех лет и подростки 15 и 17 лет.

Днем 7 ноября россияне в очередной раз атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибли 10 человек.

Тогда Россия запустила по областному центру сразу семь КАБов, в результате чего разрушения и повреждения получили жилые дома и онкодиспансер.

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