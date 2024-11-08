В Запорожье вдвое возросло количество жертв от удара КАБами: детали, куда именно бил враг
В результате российской атаки управляемыми авиабомбами на Запорожье днем 7 ноября количество погибших возросло до восьми человек, еще 50 человек получили ранения. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Он отметил, что днем 7 ноября РФ нанесла семь ударов КАБами по областному центру. Было несколько эпицентров, куда попал враг.
В частности, российским ударом полностью разрушены полтора подъезда пятиэтажки.
Также удар нанесен по нескольким локациям частных домовладений. При этом по данным локациям оккупанты попадали и раньше, отметил Федоров. Как только была восстановлена кровля – враг снова разрушил эти дома.
Третий эпицентр удара – онкологический диспансер. На момент атаки там проходили операции. Один врач получил тяжелые ранения – он закончил смену и как раз уезжал из больницы.
Среди 50 раненых – четверо детей (четырехмесячная девочка и мальчики 15, пяти и одного лет). Среди восьми погибших – четыре женщины, три мужчины и годовалый ребенок.
Федоров также сообщил, что в результате российской атаки в онкодиспансере повреждено дорогостоящее оборудование для лечения онкобольных пациентов.
Повреждены и 15-17 частных домов.
Что касается многоквартирного дома, по словам Федорова, его будет сверхсложно восстановить. Поэтому с жителями будут решать вопрос – восстанавливать или выдавать сертификаты на квартиры.
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