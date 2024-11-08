В Запорожье вдвое возросло количество жертв от удара КАБами: детали, куда именно бил враг

Россия ударила по онкодиспансеру и по частным домам, по которым уже била и раньше

Фото: ГСЧС

В результате российской атаки управляемыми авиабомбами на Запорожье днем 7 ноября количество погибших возросло до восьми человек, еще 50 человек получили ранения. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Он отметил, что днем 7 ноября РФ нанесла семь ударов КАБами по областному центру. Было несколько эпицентров, куда попал враг.

В частности, российским ударом полностью разрушены полтора подъезда пятиэтажки.

Также удар нанесен по нескольким локациям частных домовладений. При этом по данным локациям оккупанты попадали и раньше, отметил Федоров. Как только была восстановлена кровля – враг снова разрушил эти дома.

Третий эпицентр удара – онкологический диспансер. На момент атаки там проходили операции. Один врач получил тяжелые ранения – он закончил смену и как раз уезжал из больницы.

Среди 50 раненых – четверо детей (четырехмесячная девочка и мальчики 15, пяти и одного лет). Среди восьми погибших – четыре женщины, три мужчины и годовалый ребенок.

Федоров также сообщил, что в результате российской атаки в онкодиспансере повреждено дорогостоящее оборудование для лечения онкобольных пациентов.

Повреждены и 15-17 частных домов.

Что касается многоквартирного дома, по словам Федорова, его будет сверхсложно восстановить. Поэтому с жителями будут решать вопрос – восстанавливать или выдавать сертификаты на квартиры.