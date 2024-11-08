Россия сбросила КАБы на Харьков: повреждена многоэтажка, десятки раненых – фото

По состоянию на утро известно о 25 пострадавших, среди которых трехмесячный ребенок

Фото: Харьковская ОВА

В ночь на 8 ноября Россия в очередной раз атаковала Харьков авиабомбами. Удары были нанесены по Шевченковскому и Салтовскому районам, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В 03:36 он сообщил о взрывах в городе.

Один из ударов – по центру городу, Шевченковскому району. Враг ударил по открытой территории: повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.

Еще одно попадание – возле жилой застройки тоже в центральной части города. Повреждены не менее шести многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. Обошлось без пострадавших.

Зафиксирован и удар в Салтовском районе – там попадание в 12-этажный жилой дом. Частично разрушен подъезд с первого по третий этажи. Повреждены здания вокруг.

По состоянию на 05:34 известно о 25 пострадавших в результате удара по Салтовскому району. Самому младшему мальчику – три месяца. Пять человек госпитализированы – четыре женщины и один мужчина.

3 ноября россияне ударили по Шевченковскому району Харькова: был поврежден супермаркет.

5 ноября россияне впервые за долгое время атаковали Харьков дроном.

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