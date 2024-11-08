Росія скинула КАБи на Харків: пошкоджено багатоповерхівку, десятки поранених – фото

Станом на ранок відомо про 25 постраждалих, серед яких тримісячна дитина

Фото: Харківська ОВА

В ніч проти 8 листопада Росія вчергове атакувала Харків авіабомбами. Ударів було завдано по Шевченківському і Салтівському районах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

О 03:36 він повідомив про вибухи у місті.

Один з ударів – по центру міста, Шевченківському району. Ворог вдарив по відкритій території: пошкоджено історичні будівлі, громадські місця, житлові будинки.

Ще одне влучання – біля житлової забудови також в центральній частині міста. Пошкоджено щонайменше шість багатоповерхових будинків, магазини, торгівельні павільйони, автомобілі, виходи станції метро. Минулося без постраждалих.

Зафіксовано удар і у Салтівському районі – там влучання у 12-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано підʼїзд з першого по третій поверхи. Пошкоджено будівлі навколо.

Станом на 05:34 відомо про 25 постраждалих внаслідок удару по Салтівському району. Наймолодшому хлопчику – три місяці. Пʼятеро людей госпіталізовані – чотири жінки та один чоловік.

3 листопада росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова: було пошкоджено супермаркет.

5 листопада росіяни вперше за довгий час атакували Харків дроном.

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