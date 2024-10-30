Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Харкові: під завалами дитина – фото, відео

Наслідки атаки (Фото: Харківська ОВА)

Увечері в середу, 30 жовтня, росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Терехов заявив, що є влучання КАБа у багатоповерховий будинок, є постраждалі.

Синєгубов додав, що КАБ влучив у четвертий поверх багатоповерхівки у Салтівському районі. За його словами, під завалами можуть бути люди.

За словами очільника ОВА, на місці влучання виникла пожежа. Зруйновано майже весь підʼїзд будинку, пошкоджено автівки.

Рятувальники проводять пошукові роботи та ліквідовують загоряння.

ДОПОВНЕНО О 23:17. Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, поранення отримали семеро людей.

ДОПОВНЕНО О 23:25. Терехов заявив, що кількість постраждалих збільшилась до 12. Ударом повністю зруйновані поверхи з шостого до першого дев’ятиповерхового будинку.

ДОПОВНЕНО О 23:33. Мер Харкова додав, що оглянуто 10 постраждалих. Двоє важких – 11-річна дитина та 22-річний чоловік. На горішніх поверхах підʼїзду є заблоковані люди. Ведуться роботи щодо порятунку.

Під завалами знаходиться дитина – рятувальники намагаються її дістати.

ДОПОВНЕНО О 23:42. На атаку відреагував президент Володимир Зеленський.

"Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей", – написав глава держави й опублікував відео з місця удару.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до 14. Щонайменше троє людей перебувають під завалами, попередньо, серед них – жінка та дитина.

ДОПОВНЕНО О 23:50. Станом на 23:48 кількість поранених зросла до 17 людей, повідомив Синєгубов і опублікував фото.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

28 жовтня РФ здійснила авіаудар по будівлі Держпрому у Харкові, внаслідок чого постраждали семеро людей.

У ніч проти 29 жовтня Росія завдала удару по приватному сектору Основ'янського району Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини.