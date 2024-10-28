Росіяни вдарили КАБами по центру Харкова: є поранені та руйнування

Харків (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в понеділок, 28 жовтня, росіяни завдали авіаційних ударів по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, під ударом був самий центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. За попередніми даними, унаслідок удару травмовано п’ятьох людей.

Синєгубов додав, що внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи.

За його словами, відомо про шість постраждалих.

ДОПОВНЕНО О 22:00. Синєгубов повідомив, що близько 21:00 окупанти завдали ударів КАБами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються.

Влучання зафіксовано в адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів. Загалом пошкоджено сотні вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Відомо про шість постраждалих – вони у легкому та середньому станах.