Росія вдарила по Чугуєву. У Харкові вже 21 постраждалий, з-поміж них п'ятеро дітей
Внаслідок російських авіаційних ударів по трьох районах Харкова кількість постраждалих зросла до 21, з них п'ятеро – діти. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Увечері 27 жовтня та в ніч проти 28-го ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області.
Попередньо, постраждала 21 людина, з них п'ятеро дітей. У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.
У Чугуєві внаслідок атаки сталася пожежа у господарчій споруді.
- У ніч проти 27 жовтня загарбники завдали ударів по енергетичних об’єктах Сумської області. Також росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, всі були знешкоджені на околицях столиці.
- Загалом окупанти атакували українські регіони 80 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили половину з них.
- Вдень росіяни вдарили FPV-дронами по Куцурубській громаді Миколаївського району – загинув місцевий житель, окупанти повторно атакували машину поліціянтів.