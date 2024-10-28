Росія вдарила по Чугуєву. У Харкові вже 21 постраждалий, з-поміж них п'ятеро дітей

Попередньо, постраждала 21 людина, з них п'ятеро дітей. У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи

Фото: ДСНС

Внаслідок російських авіаційних ударів по трьох районах Харкова кількість постраждалих зросла до 21, з них п'ятеро – діти. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Увечері 27 жовтня та в ніч проти 28-го ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області.

Попередньо, постраждала 21 людина, з них п'ятеро дітей. У Холодногірському районі Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи.

У Чугуєві внаслідок атаки сталася пожежа у господарчій споруді.