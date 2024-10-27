На околицях Києва збили до десятка російських дронів

У столиці потерпілих чи руйнувань не зафіксовано

Київ (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 27 жовтня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, всі були знешкоджені на околицях столиці. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

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У КМВА зазначили, що практично кожної ночі росіяни атакують столицю ударними безпілотниками. У ніч проти 27 жовтня повітряна тривога в Києві тривала понад трьох годин.

Сили та засоби протиповітряної оборони виявили в повітряному просторі в напрямку Києва приблизно десяток безпілотників окупантів.

Усі дрони були знешкоджені на околицях міста. Унаслідок російської атаки в Києві потерпілих чи руйнувань не зафіксовано.