Над Києвом збили до десятка російських дронів. Це була вже 16-та атака на столицю за жовтень

Загально повітряна тривога у Києві лунала сім годин, заявили у КМВА

Полювання на шахеди (Фото: Володимир Зеленський)

У ніч проти 26 жовтня російські окупаційні війська атакували Київ ударними безпілотниками, Сили оборони знищили до десятка ворожих дронів. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що БпЛА заходили на місто кількома хвилями, загально повітряна тривога лунала сім годин. Військові збили до десятка безпілотників, які загрожували столиці.

У КМВА нагадали, що ввечері 25 жовтня у Солом'янському районі російський дрон влучив у будинок, унаслідок чого загинула дівчина 2009 року народження. Там пошкоджено квартири з 17-го до 21-го поверху.

На 20-му поверсі в одній з квартир виникла пожежа, і саме там рятувальники знайшли тіло загиблої.

Загалом з будинку евакуювали понад 100 людей, шестеро отримали поранення, одну особу госпіталізовано.

Увечері 25 жовтня 2024 року окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум і Конотопа.

Унаслідок ударів балістичними ракетами по Дніпру, яких Росія завдала того ж вечора, загинули три людини. Десятки, з-поміж яких і діти, дістали поранення.