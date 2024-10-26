Балістична атака РФ на Дніпро забрала життя трьох людей, серед поранених є діти – фото

Відомо про 14 постраждалих, серед яких є четверо дітей. Одна дитина у важкому стані

Фото: Національна поліція

Внаслідок ударів балістичними ракетами по Дніпру, яких Росія завдала ввечері 25 жовтня, загинуло три людини. Десятки, з-поміж яких і діти, дістали поранення, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Спочатку він написав про двох загиблих жінок, згодом додавши, що кількість жертв атаки збільшилася до трьох.

Крім того, станом на 01:41 було відомо про 14 постраждалих, серед яких є четверо дітей. Одна дитина у важкому стані.

У кількох районах міста пошкоджено чотири будівлі, одна із них, двоповерхова, частково зруйнований вибухом. Також постраждала лікарня, понівечені машини.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Ввечері 25 жовтня у Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку – зайнялася пожежа на верхніх поверхах. Загинула дівчинка 2009 року народження, також постраждало п'ятеро людей.

Також окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа.