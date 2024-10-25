Ввечері росіяни вдарили ракетами по Сумах та Дніпру – є постраждалі

У Сумах наслідки атаки уточнюються, у Дніпрі троє постраждалих

Російська ракета (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Ввечері 25 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Сумах та Дніпру, повідомили представники влади на місцях.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

23:07. Сумська обладміністрація повідомила, що пізно ввечері окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа – на місцях прильотів працюють усі необхідні служби.

Уточнюються наслідки атаки окупантів.

23:29. Стало відомо, що окупанти здійснили ракетну атаку по Дніпру – пошкоджена житлова забудова, сталася пожежа, написав очільник ОВА Сергій Лисак.

23:50. У Дніпрі відомо про трьох постраждалих – ушпиталено двох чоловіків, один з них перебуває у тяжкому стані. Пораненій жінці надали допомогу на місці, написав Лисак.

Раніше ввечері у Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку – зайнялася пожежа на верхніх поверхах.

Загинула дівчинка 2009 року народження, також постраждало п'ятеро людей.