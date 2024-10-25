У Києві пожежа – російський дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок: відео, фото

Фото: ДСНС

У Соломʼянському районі Києва пролунав вибух – російський безпілотник влучив у житловий будинок, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

21:20. "У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом", – написав міський голова.

21:27. Горять верхні поверхи у висотному будинку, в який влучив дрон РФ, екстрені служби на місці, повідомив Кличко.

Напередодні, о 20:55, у Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу російських безпілотників. Згодом, о 21:11, начальник міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу протиповітряної оборони.

21:36. Попередньо, у багатоквартирному будинку в Солом'янському районі зазнали пошкоджень кілька квартир на верхніх поверхах, виникла пожежа. Дані про наслідки та потерпілих уточнюються, написала КМВА.

21:39. Пошкоджені квартири на 17, 18, 19 поверхах, на місці всі екстрені служби, повідомив Кличко.

21:44. Повітряна тривога триває — є небезпека з північного напрямку. Голова КМВА закликав людей перебувати в укриттях до відбою.

21:45. У Києві працює ППО, написав посадовець.

21:51. У багатоквартирному будинку в Соломʼянському районі евакуюють жителів, дані щодо постраждалих уточнюються.

Також інформація щодо падіння уламків на відкритій місцевості у Шевченківському районі. Попередньо, без постраждалих, повідомила КМВА.

21:57. Відбій тривоги у Києві.

ОНОВЛЕНО о 22:12. Через російський обстріл частково пошкоджено квартири на 17, 18 та 19 поверхах 25-поверхового житлового будинку з подальшим займанням на 16 та 17 поверхах, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зараз триває локалізація пожежі, на місці працює 43 рятувальники та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Дані щодо постраждалих уточнюються.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

22:36. Евакуйовано понад 100 людей, інформація щодо постраждалих не надходила, написала КМВА.

Фото: КМВА

Фото: КМВА

23:07. Попередньо, одна людина загинула. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці. Пожежу локалізували, триває пошуково-рятувальна операція, написав Кличко.

У ніч проти 25 жовтня Росія запустила по Україні понад 60 ударних безпілотників, протиповітряна оборона збила більшість із них.

Раніше, у ніч проти 23 жовтня, окупанти атакували Україну 81 дроном. Збити вдалося 53.

Вночі 24 жовтня росіяни теж запускали "шахеди" по Україні, зокрема і по Києву. Сили ППО збили 40 дронів з 50.