В Киеве был взрыв – российский дрон попал в жилой дом

Иллюстративное фото: Pacific Press

В Соломенском районе Киева раздался взрыв – российский беспилотник попал в жилой дом, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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21:20. "В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БпЛА попал в жилой дом. Экстренные службы следуют на место. Подробности впоследствии", - написал мэр.

21:27. Горят верхние этажи в высотном доме, в который попал дрон РФ, экстренные службы на месте, сообщил Кличко.

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