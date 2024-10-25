Россия атаковала шестью десятками дронов: ПВО сбила 36 из них

Большинство беспилотников были сбиты в Одесской и Киевской областях

Охота на "шахеды" (Фото: Анатолий Штефан/Facebook)

В ночь на 25 октября Россия выпустила по Украине более 60 ударных беспилотников, противовоздушная оборона сбила большинство из них. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Ночью россияне атаковали 63 дронами из российских Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 36 беспилотников в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство дронов было сбито в Одесской и Киевской областях.

Кроме того, 16 российских беспилотников локационно потеряно.

В ночь на 22 октября Россия запустила 60 дронов, 42 из которых удалось сбить.

В ночь на 23 октября оккупанты атаковали Украину 81 дроном. Сбить удалось 53.

Ночью 24 октября россияне тоже запускали "шахеды" по Украине, в том числе и по Киеву. Силы ПВО сбили 40 дронов из 50.