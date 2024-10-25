Россия атаковала шестью десятками дронов: ПВО сбила 36 из них
В ночь на 25 октября Россия выпустила по Украине более 60 ударных беспилотников, противовоздушная оборона сбила большинство из них. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
Ночью россияне атаковали 63 дронами из российских Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.
По состоянию на 10:00 подтверждено сбивание 36 беспилотников в Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской, Ровенской и Полтавской областях. Большинство дронов было сбито в Одесской и Киевской областях.
Кроме того, 16 российских беспилотников локационно потеряно.