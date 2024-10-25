Россия атакует ударными дронами: есть падение обломков в Киеве

Россияне каждую ночь атакуют Украину "шахедами". Последняя ночь без ударных дронов была 14 октября – и тогда это было впервые за 48 суток

Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 25 октября Россия снова атаковала Украину ударными дронами, в том числе и столицу. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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В Дарницком районе Киева обломки сбитых беспилотников привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар ликвидирован.

В 03:44 Попко сообщал, что в столице и области, на подступах к Киеву, работают силы противовоздушной обороны.

С 05:32 в Киеве отбой тревоги.

Воздушные силы информировали о группах вражеских "шахедов" в разных областях Украины с вечера 24 октября. По состоянию на утро 25 октября российские ударные дроны еще фиксируются в воздухе, в некоторых областях объявлена тревога, в том числе и в западной части Украины (Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая области).