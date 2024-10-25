Россия атакует ударными дронами: есть падение обломков в Киеве
Иллюстративное фото: Depositphotos

В ночь на 25 октября Россия снова атаковала Украину ударными дронами, в том числе и столицу. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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В Дарницком районе Киева обломки сбитых беспилотников привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар ликвидирован.

В 03:44 Попко сообщал, что в столице и области, на подступах к Киеву, работают силы противовоздушной обороны.

С 05:32 в Киеве отбой тревоги.

Воздушные силы информировали о группах вражеских "шахедов" в разных областях Украины с вечера 24 октября. По состоянию на утро 25 октября российские ударные дроны еще фиксируются в воздухе, в некоторых областях объявлена тревога, в том числе и в западной части Украины (Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая области).

  • В ночь на 22 октября Россия запустила 60 дронов, 42 из которых удалось сбить.
  • В ночь на 23 октября оккупанты атаковали Украину 81 дроном. Сбить удалось 53.
  • Ночью 24 октября россияне тоже запускали "шахеды" по Украине, в том числе и по Киеву. Силы ПВО сбили 40 дронов из 50.
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