Росія атакує ударними дронами: є падіння уламків у Києві

Росіяни щоночі атакують Україну "шахедами". Остання ніч без ударних дронів була 14 жовтня – і тоді це було вперше за 48 діб

Ілюстративне фото: Depositphotos

В ніч проти 25 жовтня Росія знову атакувала Україну ударними дронами, зокрема і столицю. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

У Дарницькому районі Києва уламки збитих безпілотників призвели до загоряння на відкритій території дерев та трави. Пожежу ліквідовано.

О 03:44 Попко повідомляв, що у столиці та в області, на підступах до Києва, працюють сили протиповітряної оборони.

З 05:32 у Києві відбій тривоги.

Повітряні сили інформували про групи ворожих "шахедів" у різних областях України з вечора 24 жовтня. Станом на ранок 25 жовтня російські ударні дрони ще фіксуються в повітрі, в деяких областях оголошено тривогу, зокрема і в західній частині України (Тернопільщина, Рівненщина, Хмельниччина).

ДОПОВНЕНО О 07:30. У КМВА зазначили, що це була вже 15-та повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня. РФ запускала дрони з Курської області та Краснодарського краю, на столицю вони заходили двома великими хвилями.

Сумарно нічні тривоги у Києві тривали приблизно чотири години. За цей час було виявлено та знешкоджено до 15 дронів.