Над Україною збили 40 російських безпілотників, а ракети РФ не досягли цілей – ЗСУ

До відбиття атаки долучилася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони

Ілюстративне фото: Depositphotos

Сили оборони збили 40 російських безпілотників, також загарбники атакували Україну ракетами – ті не досягли своїх цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За їх даними, з 21:00 23 жовтня і вночі 24 жовтня росіяни били по Україні двома крилатими ракетами Х-22 із літаків Ту-22М3 над Чорним морем, двома керованими авіаракетами Х-59 з Брянської області та 50 дронами-камікадзе типу SHahed і безпілотниками невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ і тимчасово окупованого Криму.

До відбиття атаки долучилася авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби й мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.

Станом на 8:30 військові підтверджували збиття 40 російських дронів в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській і Чернігівській областях.

Повітряні сили додали: сім безпілотників були локаційно втрачені, один дрон перебував у повітряному просторі України, ще два повернули у напрямку Росії та Білорусі, а російські ракети не досягли цілей.

Бойова робота триває, дані оновлюються.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що ППО знищила близько десятка російських дронів.

У ніч проти 22 жовтня Росія запустила 60 дронів, 42 з яких вдалося збити.

У ніч проти 23 жовтня окупанти теж атакували Україну "шахедами" – запустили 81 дрон. Збити вдалося 53.