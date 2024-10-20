Вночі росіяни атакували 49 дронами та двома ракетами "Іскандер-М"
У ніч на 20 жовтня окупанти атакували Україну 49 безпілотниками та двома балістичними ракетами "Іскандер-М", повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.
За його даними, дрони-камікадзе типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу окупанти запускали з Єйська та Приморсько-Ахтарська у РФ, а ракети – з тимчасово окупованого Криму.
У відбитті повітряного нападу взяли участь авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Станом на 10:00 військові підтверджують збиття 31 російського дрона у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Ще 13 безпілотників локаційно втрачено (дані про їх збиття або падіння уточнюється), ще два БпЛА полетіли у напрямку Білорусі, написали у Повітряних силах. Загалом, були знешкоджені або не долетіли до цілей 46 з 49 безпілотників.
- Увечері 19 жовтня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, є поранені. Також окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Кривому Рогу – постраждали 17 людей, є пошкодження будівель і машин.
- Загарбники вдарили по одному з енергетичних об'єктів у Сумській області – тимчасово знеструмлено понад 37 000 споживачів.
- Росіяни могли вдарити по Харкову гібридним боєприпасом "Грім-Е1".