Росіяни могли вдарити гібридом ракети та бомби "Грім-Е1" по Харкову – фото
Ввечері 19 жовтня росіяни могли вдарити по Харкову гібридним боєприпасом "Грім-Е1", повідомила обласна прокуратура.
За даними слідства, у суботу близько 23:50 російські війська атакували Новобаварський район Харкова, зафіксовано влучання у відкриту місцевість – через удар пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі, обійшлося без постраждалих.
Попередньо, окупанти вдарили гібридним боєприпасом "Грім-Е1". Росіяни позиціюють її як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі авіаракети Х-38.
Вперше загарбники вдарили таким озброєнням по Харкову 31 серпня, повідомляв мер Ігор Терехов.
Також, уже вранці 20 жовтня о 5:05, окупанти здійснили авіаційний обстріл міста Дергачі – пошкоджено багатоповерхівки, дах приватного будинку та адміністративну будівлю, постраждалих та поранених немає.
Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Максимальне покарання – 12 років тюрми.
Обласна прокуратура додала фото наслідків російських ударів по області:
- Увечері 19 жовтня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами, є поранені. Також окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Кривому Рогу – постраждали 17 людей, є пошкодження будівель і машин.
- У ніч на 20 жовтня загарбники вчергове атакували Київ приблизно десятком ударних безпілотників – їх знешкодили на підльоті до столиці.
- Загарбники вдарили по одному з енергетичних об'єктів у Сумській області – тимчасово знеструмлено понад 37 000 споживачів.