Росіяни могли вдарити гібридом ракети та бомби "Грім-Е1" по Харкову – фото

Через удар пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі, обійшлося без постраждалих

Фото: Харківська обласна прокуратура

Ввечері 19 жовтня росіяни могли вдарити по Харкову гібридним боєприпасом "Грім-Е1", повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, у суботу близько 23:50 російські війська атакували Новобаварський район Харкова, зафіксовано влучання у відкриту місцевість – через удар пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі, обійшлося без постраждалих.

Попередньо, окупанти вдарили гібридним боєприпасом "Грім-Е1". Росіяни позиціюють її як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі авіаракети Х-38.

Вперше загарбники вдарили таким озброєнням по Харкову 31 серпня, повідомляв мер Ігор Терехов.

Також, уже вранці 20 жовтня о 5:05, окупанти здійснили авіаційний обстріл міста Дергачі – пошкоджено багатоповерхівки, дах приватного будинку та адміністративну будівлю, постраждалих та поранених немає.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

Обласна прокуратура додала фото наслідків російських ударів по області:

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура