Росія вдарила авіаційними ракетами Грім-Е1 по Новогродівці: фото

У прифронтовому місті Новогродівка згоріла офісна будівля комунального підприємства після авіаудару росіян

Фото: ДСНС

Російські війська ввечері 10 лютого сильно обстріляли місто Новогродівка в Донецькій області. Там пошкоджено 50 приватних будинків та адміністративна будівля, повідомив голова обласної адміністрації Вадим Філашкін в ранковому зведенні.

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Рятувальники розказали, що внаслідок удару авіаційною керованою ракетою по Новогродівці виникла пожежа на верхніх поверхах чотириповерхової адміністративної будівлі.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

За інформацією поліції, росіяни завдали два авіаудари по Новогродівці авіаційними боєприпасами "Грім-Е1", який росіяни позиціюють як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі Х-38. Поліція підтвердила пошкодження 50 приватних осель, комунального підприємства і двох навчальних закладів.