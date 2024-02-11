Росія вдарила авіаційними ракетами Грім-Е1 по Новогродівці: фото
Російські війська ввечері 10 лютого сильно обстріляли місто Новогродівка в Донецькій області. Там пошкоджено 50 приватних будинків та адміністративна будівля, повідомив голова обласної адміністрації Вадим Філашкін в ранковому зведенні.
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Рятувальники розказали, що внаслідок удару авіаційною керованою ракетою по Новогродівці виникла пожежа на верхніх поверхах чотириповерхової адміністративної будівлі.
За інформацією поліції, росіяни завдали два авіаудари по Новогродівці авіаційними боєприпасами "Грім-Е1", який росіяни позиціюють як гібрид ракети та плануючої авіабомби на базі Х-38. Поліція підтвердила пошкодження 50 приватних осель, комунального підприємства і двох навчальних закладів.
- У ніч проти 11 лютого Росія завдала повітряного удару по Україні з використанням 45 дронів-камікадзе типу Shahed. Силам оборони вдалося збити майже 90% з них.