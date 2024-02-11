Россия ударила авиационными ракетами Гром-Э1 по Новогродовке: фото

В прифронтовом городе Новогродовка сгорело офисное здание коммунального предприятия после авиаудара россиян

Фото: ГСЧС

Российские войска вечером 10 февраля сильно обстреляли город Новогродовка в Донецкой области. Там повреждены 50 частных домов и административное здание, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин в утренней постройке.

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Спасатели рассказали, что в результате удара авиационной управляемой ракетой по Новогродовке возник пожар на верхних этажах четырехэтажного административного здания.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По информации полиции, россияне нанесли два авиаудара по Новогродовке авиационными боеприпасами "Гром-Э1", который россияне позиционируют как гибрид ракеты и планирующей авиабомбы на базе Х-38. Полиция подтвердила повреждение 50 частных домов, коммунального предприятия и двух учебных заведений.