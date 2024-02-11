Сили оборони вночі відбили повітряну атаку: збили 40 з 45 "шахедів", є поранені – фото

У Києві вночі була двогодинна тривога. Військова адміністрація заявила, що була загроза ударів з повітря, але дрони до столиці не долетіли

Фото: Олексій Кулеба/Telegram

У ніч проти 11 лютого російська армія намагалася атакувати українські міста, включно й Київ, дронами-камікадзе типу Shahed, але до столиці вони не долетіли – їх усіх позбивали на підступах до міста, йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

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"На Київ ворожі дрони заходили із західного напрямку. Повітряна тривога в столиці тримала майже дві години. Силами й засобами протиповітряної оборони усі БпЛА Shahed противника, які прямували на Київ, були уражені ще на підступах до міста", – розказала КМВА.

Завдяки цьому у Києві немає жодних руйнувань і жертв.

Відомо, що, як і минулої ночі, "шахеди" запускали з полігону Чауда на території тимчасово окупованого Криму.

ОНОВЛЕНО о 7:24. За даними Повітряних сил, усього над Україною було збито 40 з 45 російських "шахедів".

Підрозділи зенітних ракетних військ і мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України працювали в межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

ОНОВЛЕНО о 8:00. Голова Дніпропетровської області Сергій Лисак повідомив, що уламки одного зі збитих "шахедів" упали на приватний будинок. Виникла пожежа, постраждав 39-річний чоловік, але його поранення не важкі, він лікуватиметься вдома.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Ще одна людина постраждала у Миколаєві, розказав голова області Віталій Кім.

Унаслідок влучань відбулося займання на відкритій території інфраструктурного об'єкта, яке швидко загасили рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки, автомобілі, газопровід. Поранення дістала одна людина, її стан – середнього ступеня тяжкості.

Фото: ГУ ДСНС в Миколаївській області

Загалом у небі над Миколаївською областю знищили майже половину "шахедів" – 18 БпЛА.

Один із дронів-камікадзе впав на території населеного пункту в Житомирській області, але там обійшлося без постраждалих.

У Київській області після падіння одного з дронів виникла пожежа на території підприємства. Пошкоджені складські приміщення, СТО, ангар, адмінбудівля підприємства, легковий автомобіль та навантажувач. Жертв і постраждалих немає.