Силы обороны ночью отразили воздушную атаку на Киев: Все "шахеды" сбили
В ночь на 11 февраля российская армия пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе типа Shahed, но до столицы они не долетели – их всех сбивали на подступах к городу, говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.
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"На Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа. Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА Shahed противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу", — рассказала КМВА.
Благодаря этому в Киеве нет никаких разрушений и жертв.
Известно, что, как и прошлой ночью, "шахеды" запускались с полигона Чауда на территории временно оккупированного Крыма.
Количество беспилотников позже должны назвать Воздушные силы.
- В ночь на 10 февраля в результате атаки россиян на Харьков полностью сгорели 15 частных домов, погибли семь человек, трое из них – дети.
- Ночью 10 февраля Россия атаковала Украину 31 "шахедом", из них удалось сбить 23.