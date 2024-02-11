Силы обороны ночью отразили воздушную атаку на Киев: Все "шахеды" сбили

В Киеве ночью была двухчасовая тревога. Военная администрация заявила, что была угроза ударов с воздуха, но дроны до столицы не долетели

Фото: Алексей Кулеба / Telegram

В ночь на 11 февраля российская армия пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе типа Shahed, но до столицы они не долетели – их всех сбивали на подступах к городу, говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

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"На Киев вражеские дроны заходили с западного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась почти два часа. Силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА Shahed противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу", — рассказала КМВА.

Благодаря этому в Киеве нет никаких разрушений и жертв.

Известно, что, как и прошлой ночью, "шахеды" запускались с полигона Чауда на территории временно оккупированного Крыма.

Количество беспилотников позже должны назвать Воздушные силы.