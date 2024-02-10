Росія запустила "шахеди": вибухи у передмісті Дніпра, у Миколаєві пожежа

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Пізно ввечері 10 лютого Росія вчергове запустила "шахеди" по Україні, повідомили Повітряні сили ЗСУ. У передмісті Дніпра і в Миколаєві було чути вибухи, повідомили місцеві пабліки у соцмережах.

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З 21:21 Повітряні сили попереджають українців про рух "шахедів". Групи ударних дронів окупантів фіксуються на півдні України.

На момент публікації новини тривогу оголошено у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

Близько 23:03 у передмісті Дніпра чули вибухи, приблизно о 23:05 – у Миколаєві.

ДОПОВНЕНО О 23:22. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про пожежу на одному з обʼєктів, зʼясовуються деталі.

Станом на 23:24 кілька груп "шахедів" рухаються вздовж межі Миколаївської та Одеської областей на північний захід, попередили у ЗСУ. Ще кілька груп "шахедів" над акваторією Чорного моря продовжують рух курсом на південь Одещини (Затока, Татарбунари).

О 23:25 зафіксовано нову групу "шахедів" на півдні Миколаївщини.

О 23:26 очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що "все норм".

О 23:49 Сєнкевич повідомив, що пожежа сталася на відкритій території – займання сухої трави, без постраждалих.