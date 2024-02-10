Россия запустила "шахеды": взрывы в пригороде Днепра, в Николаеве пожар

Полювання на "шахеди" (Фото: Facebook, Анатолій Штефан)

Поздно вечером 10 февраля Россия в очередной раз запустила "шахеды" по Украине, сообщили Воздушные силы ВСУ. В пригороде Днепра и в Николаеве были слышны взрывы, сообщили местные паблики в соцсетях.

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С 21:21 Воздушные силы предупреждают украинцев о движении "шахедов". Группы ударных дронов оккупантов фиксируются на юге Украины.

На момент публикации новости тревога объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Около 23:03 в пригороде Днепра слышали взрывы, примерно в 23:05 – в Николаеве.

ДОПОЛНЕНО В 23:22. Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о пожаре на одном из объектов, выясняются детали.

По состоянию на 23:24 несколько групп "шахедов" двигаются вдоль границ Николаевской и Одесской областей на северо-запад, предупредили в ВСУ. Еще несколько групп "шахедов" над акваторией Черного моря продолжают движение курсом на юг Одесской области (Залив, Татарбунары).

В 23:25 зафиксирована новая группа "шахедов" на юге Николаевской области.

В 23:26 глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что "все норм".