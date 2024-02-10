Атака на Харків: Згоріла половина вулиці, 15 будинків більше немає. Загинула ціла родина — фото

Внаслідок атаки росіян на Харків у ніч проти 10 лютого повністю згоріли 15 приватних будинків

Наслідки удару по Харкову (Фото: Поліція Харківської області)

Після удару російських окупантів по Харкову у ніч проти 10 лютого та прильоту по заправці згоріла майже половина вулиці. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, окрім семи загиблих, є інформація про трьох поранених, 15 приватних будинків згоріли повністю.

Він зазначив, що місто надасть житло всім, хто втратив дах над головою.

Постраждалі отримують усю необхідну допомогу.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив про п'ятьох загиблих лише в одному будинку.

"В одному будинку відразу п'ять трупів. Сім'я. Згоріли живцем. Поки встановлюємо всіх постраждалих людей. Попередньо серед загиблих діти 4 і 7 років і немовля. В іншому будинку двоє загиблих дорослих", — заявив правоохоронець.

Слідчі встановили, що після удару стався витік палива, яке змішалося зі снігом і розтеклося вулицею.

"Сім'я виявилася заручником вогню всередині свого будинку. Тіло чоловіка – в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній. Де тіло немовляти, поки не знаємо. Ідуть пошуки", – резюмував він.

Відео та фото пожежі можна переглянути за посиланням.

Також армія РФ масовано атакувала Одесу та район Ізмаїла дронами-камікадзе Shahed-136 – деталі нальоту.

Загалом за ніч українські воїни збили 23 Shahed.

В Одесі в ніч на 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" – внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Тієї самої ночі загарбники атакували Миколаїв "шахедами" – було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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