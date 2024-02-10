Атака на Харків: Згоріла половина вулиці, 15 будинків більше немає. Загинула ціла родина — фото
Наслідки удару по Харкову (Фото: Поліція Харківської області)

Після удару російських окупантів по Харкову у ніч проти 10 лютого та прильоту по заправці згоріла майже половина вулиці. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, окрім семи загиблих, є інформація про трьох поранених, 15 приватних будинків згоріли повністю.

Він зазначив, що місто надасть житло всім, хто втратив дах над головою.

Постраждалі отримують усю необхідну допомогу.

Атака на Харків: Згоріла половина вулиці, 15 будинків більше немає. Загинула ціла родина — фото

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив про п'ятьох загиблих лише в одному будинку.

"В одному будинку відразу п'ять трупів. Сім'я. Згоріли живцем. Поки встановлюємо всіх постраждалих людей. Попередньо серед загиблих діти 4 і 7 років і немовля. В іншому будинку двоє загиблих дорослих", — заявив правоохоронець.

Слідчі встановили, що після удару стався витік палива, яке змішалося зі снігом і розтеклося вулицею.

Атака на Харків: Згоріла половина вулиці, 15 будинків більше немає. Загинула ціла родина — фото

"Сім'я виявилася заручником вогню всередині свого будинку. Тіло чоловіка – в коридорі будинку, мама з дітьми намагалася врятуватися у ванній. Де тіло немовляти, поки не знаємо. Ідуть пошуки", – резюмував він.

Відео та фото пожежі можна переглянути за посиланням.

  • Також армія РФ масовано атакувала Одесу та район Ізмаїла дронами-камікадзе Shahed-136 – деталі нальоту.
  • Загалом за ніч українські воїни збили 23 Shahed.
  • В Одесі в ніч на 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" – внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
  • Тієї самої ночі загарбники атакували Миколаїв "шахедами" – було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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