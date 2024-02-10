В Одесі та області є прильоти, руйнування та поранені через наліт "шахедів" — деталі

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти масовано атакували Одесу та район Ізмаїла дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 лютого. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його словами, першу хвилю безпілотників було спрямовано на Одесу — усі дев'ять цілей знищила протиповітряна оборона.

Уламки одного БпЛА пошкодили технічну споруду припортової інфраструктури, уламкове поранення отримав один із працівників підприємства, його госпіталізували.

Друга і третя хвиля були спрямовані по портах на Дунаї, ППО збила 12 "шахедів", постраждали три співробітники – у них численні уламкові поранення та мінно-вибухові травми. Один із них у тяжкому стані.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла, пошкоджено технічні приміщення промислових та сервісних об'єктів, дорожнє покриття, вантажівки та легкові машини. У кількох житлових будинках вибиті вікнами, побиті фасади та дахи.

Також в Ізмаїльському районі уламки дрона спричинили пожежу у приватному будинку та гаражі.

Загалом за ніч українські воїни збили 31 Shahed.

У Харкові внаслідок прильотів по заправці почалася велика пожежа, горіли житлові будинки, загинули семеро людей, серед яких троє дітей.

Також загарбники атакували Одесу дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У місті було чути вибухи у різних районах.

В Одесі в ніч на 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" – внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Тієї самої ночі загарбники атакували Миколаїв "шахедами" – було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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