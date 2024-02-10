В Одессе и области есть прилеты, разрушения и раненые из-за налета "шахедов" — детали

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты массированно атаковали Одессу и район Измаила дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 февраля. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, первая волна беспилотников была направлена на Одессу — все девять целей уничтожила противовоздушная оборона.

Обломки одного БПЛА повредили техническое сооружение припортовой инфраструктуры, осколочное ранение получил один из работников предприятия, его госпитализировали.

Вторая и третья волна были направлены по портам на Дунае, ПВО сбила 12 "шахедов", пострадали три сотрудника — у них многочисленные осколочные ранения и мирно-взрывные травмы. Один из них в тяжелом состоянии.

Враг ударил по гражланской инфраструктуре Измаила, повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, дорожное покрытие, грузовики и легковые машины. В нескольких жилых домах выбиты окнами, побиты фасады и крышы.

Также в Измаильском районе обломки дрона вызвали пожар в частном доме и гараже.

Все за ночь украинские воины сбили 31 Shahed.

В Харькове в результате прилетов по заправке начался большой пожар, горели жилые дома, погибли семь человек, среди которых трое детей.

Также захватчики атаковали Одессу дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В городе были слышны взрывы в разных районах.

В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.

Читайте также: Массированная атака. Силы обороны уничтожили 29 из 44 ракет и 15 из 20 Shahed – Залужный