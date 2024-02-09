Россияне атаковали "шахедами" Одессу, а потом Харьков - слышны взрывы

Мобильная огневая группа работает по "шахеду" (Иллюстративное фото: Алексей Кулеба)

Российские захватчики атакуют Одессу дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В городе слышны взрывы в разных районах, сообщает журналист LIGA.net и его собеседники.

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21:40. Воздушные силы пишут о следующем движении российских беспилотников:

→ дрон с юга в Одесской области, Беляевский район вектор движения на Одессу с запада;

→ дрон из Черного моря входит в Николаевскую область, курс северный;

→ дрон в акватории Черного моря, курс северный;

→ дрон из Черного моря вошел в Белгород-Днестровский район, курс северный.

22:04. Военные призвали жителей Одессы находиться в укрытиях, сообщили, что "шахеды" улетают с севера и запада в направлении города.

За это время в городе периодически были слышны звуки взрывов.

22:16. Взрыв в Одессе, сообщает журналист LIGA.net.

22:27. В Одессе произошел взрыв, передает журналист LIGA.net.

22:40. Воздушные силы сообщили о российских беспилотниках в Харьковской области в Чугуевском районе, летящих по западному курсу на Харьков.

22:44. В Харькове был слышен взрыв, пишет Суспільне.

22:46. Второй взрыв в Харькове сообщило Суспільне.

22:48. Еще два взрыва в Харькове с интервалом в минуту, пишет Суспільне. В общей сложности было четыре взрыва.

22:51. Воздушные силы сообщили о движении еще одних дронов на Харьков и призвали находиться в укрытиях.

22:54. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под ударом окупантов гражданская инфраструктура.

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В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.

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