Росіяни атакували "шахедами". В Одесі постраждалий, у Харкові та області пошкодження

Мобільна вогнева група працює по "шахеду" (Ілюстративне фото: Олексій Кулеба)

Російські загарбники атакують Одесу дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У місті чути вибухи в різних районах, повідомляє журналіст LIGA.net та його співрозмовники.

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21:40. Повітряні сили пишуть про наступний рух російських безпілотників:

→ дрон з півдня в Одеській області, Біляївський район вектор руху на Одесу із заходу;

→ дрон з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний;

→ дрон в акваторії Чорного моря, курс північний;

→ дрон з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.

22:04. Військові закликали мешканців Одеси перебувати в укриттях, повідомили, що "шахеди" летять з півночі та заходу у напрямку міста.

Впродовж цього часу у місті періодично було чути звуки вибухів.

22:16. Вибух в Одесі, повідомляє журналіст LIGA.net.

22:27. В Одесі вибух, передає журналіст LIGA.net.

22:40. Повітряні сили повідомили про російські безпілотники у Харківській області в Чугуївському районі, котрі летять західним курсом на Харків.

22:44. У Харкові було чути вибух, пише Суспільне.

22:46. Другий вибух у Харкові, повідомило Суспільне.

22:48. Ще два вибухи у Харкові з інтервалом у хвилину, пише Суспільне. Загалом було чотири вибухи.

22:51. Повітряні сили повідомили про рух ще одних дронів на Харків та закликали перебувати в укриттях.

22:54. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом окупантів цивільна інфраструктура.

23:08. Окупанти завдали ударів "шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.

Посадовець написав:

→ у Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі, пошкоджена цивільна інфраструктура;

→ У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.

Станом на цей момент – без постраждалих, зазначив голова ОВА.

23:17. Відбій тривоги у Харківській області.

23:23. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про одного постраждалого від російської атаки.

"44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", – написав посадовець.

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В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" - внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

У ту ж ніч загарбники атакували Миколаїв "шахедами" - було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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