Росіяни атакували "шахедами". В Одесі постраждалий, у Харкові та області пошкодження

Росіяни атакували "шахедами". В Одесі постраждалий, у Харкові та області пошкодженняоновлено
Російські загарбники атакують Одесу дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. У місті чути вибухи в різних районах, повідомляє журналіст LIGA.net та його співрозмовники.
21:40. Повітряні сили пишуть про наступний рух російських безпілотників:
→ дрон з півдня в Одеській області, Біляївський район вектор руху на Одесу із заходу;
→ дрон з Чорного моря заходить у Миколаївську область, курс північний;
→ дрон в акваторії Чорного моря, курс північний;
→ дрон з Чорного моря зайшов у Білгород-Дністровський район, курс північний.
22:04. Військові закликали мешканців Одеси перебувати в укриттях, повідомили, що "шахеди" летять з півночі та заходу у напрямку міста.
Впродовж цього часу у місті періодично було чути звуки вибухів.
22:16. Вибух в Одесі, повідомляє журналіст LIGA.net.
22:27. В Одесі вибух, передає журналіст LIGA.net.
22:40. Повітряні сили повідомили про російські безпілотники у Харківській області в Чугуївському районі, котрі летять західним курсом на Харків.
22:44. У Харкові було чути вибух, пише Суспільне.
22:46. Другий вибух у Харкові, повідомило Суспільне.
22:48. Ще два вибухи у Харкові з інтервалом у хвилину, пише Суспільне. Загалом було чотири вибухи.
22:51. Повітряні сили повідомили про рух ще одних дронів на Харків та закликали перебувати в укриттях.
22:54. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під ударом окупантів цивільна інфраструктура.
23:08. Окупанти завдали ударів "шахедами" по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов.
Посадовець написав:
→ у Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі, пошкоджена цивільна інфраструктура;
→ У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об‘єкт – кафе.
Станом на цей момент – без постраждалих, зазначив голова ОВА.
23:17. Відбій тривоги у Харківській області.
23:23. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про одного постраждалого від російської атаки.
"44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя. Нині він отримує всю необхідну медичну допомогу в лікарні", – написав посадовець.
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- В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" - внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
- У ту ж ніч загарбники атакували Миколаїв "шахедами" - було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.
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