Масована атака. Сили оборони знищили 29 з 44 ракет та 15 з 20 Shahed – Залужний
Російські окупанти на початку доби 7 лютого завдали декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби: безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Сили оборони знищили 44 з 64 ворожих цілей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Загалом загарбники застосували 64 засоби повітряного нападу:
→ 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 (з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму);
→ 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море РФ);
→ чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків — тимчасово окупований Севастополь та російський Курськ);
→ три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ);
→ три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски – із мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму, з Воронезької області РФ);
→ п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область РФ).
Повітряні сили та Сили оборони знищили 44 повітряні цілі:
→ 26 з 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
→ три з трьох крилатих ракет "Калібр";
- 15 з 20 "шахедів".
У відбитті повітряної атаки окупантів застосовувалися зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби радіоелектронної боротьби, підсумував головком ЗСУ.
- З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці. Повідомлялося про влучання у Харкові, постраждали двоє осіб. У Києві постраждало понад 10 осіб, також є руйнування, на місці працюють оперативні служби. Згодом президент повідомив про двох загиблих у Києві. У Дрогобичі пошкоджено промисловий об'єкт, рятівники загасили пожежу.
- Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.
- Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.
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