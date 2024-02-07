Масована атака. Сили оборони знищили 29 з 44 ракет та 15 з 20 Shahed – Залужний

Українські захисники знищили 26 з 29 крилатих ракет, три з трьох "Калібрів" та 15 з 20 дронів-камікадзе "шахед", якими загарбники атакували Україну

ППО (Ілюстративне фото: командування Повітряних сил ЗСУ)

Російські окупанти на початку доби 7 лютого завдали декілька ударів по території України, використовуючи різні засоби: безпілотники, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети. Сили оборони знищили 44 з 64 ворожих цілей. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Загалом загарбники застосували 64 засоби повітряного нападу:

→ 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 (з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму);

→ 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (пуски – Енгельс, Каспійське море РФ);

→ чотири крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 (район пусків — тимчасово окупований Севастополь та російський Курськ);

→ три крилаті ракети морського базування "Калібр" з носіїв у Чорному морі (район пусків — Новоросійськ);

→ три балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски – із мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму, з Воронезької області РФ);

→ п'ять зенітних керованих ракет С-300 (район пусків – Бєлгородська область РФ).

Повітряні сили та Сили оборони знищили 44 повітряні цілі:

→ 26 з 29 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

→ три з трьох крилатих ракет "Калібр";

- 15 з 20 "шахедів".

У відбитті повітряної атаки окупантів застосовувалися зенітні ракетні війська та винищувальна авіація Повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони та засоби радіоелектронної боротьби, підсумував головком ЗСУ.

Інфографіка: головком ЗСУ

З самого ранку Росія завдавала масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці. Повідомлялося про влучання у Харкові, постраждали двоє осіб. У Києві постраждало понад 10 осіб, також є руйнування, на місці працюють оперативні служби. Згодом президент повідомив про двох загиблих у Києві. У Дрогобичі пошкоджено промисловий об'єкт, рятівники загасили пожежу.

Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтні лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії.

Під час масованої ракетно-дронової атаки по Україні російські загарбники поцілили по Миколаєву: унаслідок цього загинула людина, є постраждалі, також є руйнування.

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