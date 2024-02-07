Сили оборони ліквідували 890 окупантів, знищили 29 одиниць бронетехніки та 20 артсистем

Також українські захисники знищили РСЗВ та чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня загарбників

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів, знищили 22 бронемашини, сім танків та 20 артилерійських систем загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати росіян на 7 лютого 2024 року орієнтовно склали:

– особового складу – близько 391 470 (+890);

- танків – 6372 (+7);

- бойових броньованих машин – 11 879 (+22);

- артилерійських систем – 9387 (+20);

- РСЗВ – 980 (+1);

- засобів ППО ‒ 665 (+0);

- літаків – 332 (+0);

- гелікоптерів – 324 (+0);

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4);

- крилатих ракет – 1849 (+1);

- кораблів / катерів – 24 (+0);

- підводних човнів – 1 (+0);

- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33);

- спеціальної техніки – 1497 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

З самого ранку Росія завдає масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці.

Російські загарбники впродовж доби атакували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

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