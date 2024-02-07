Сили оборони ліквідували 890 окупантів, знищили 29 одиниць бронетехніки та 20 артсистем
Сили оборони ліквідували 890 російських окупантів, знищили 22 бронемашини, сім танків та 20 артилерійських систем загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян на 7 лютого 2024 року орієнтовно склали:
– особового складу – близько 391 470 (+890);
- танків – 6372 (+7);
- бойових броньованих машин – 11 879 (+22);
- артилерійських систем – 9387 (+20);
- РСЗВ – 980 (+1);
- засобів ППО ‒ 665 (+0);
- літаків – 332 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7177 (+4);
- крилатих ракет – 1849 (+1);
- кораблів / катерів – 24 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 486 (+33);
- спеціальної техніки – 1497 (+1).
- З самого ранку Росія завдає масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці.
- Російські загарбники впродовж доби атакували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках.
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