За добу окупанти найбільше штурмували під Лиманом та Авдіївкою: по 21 атаці – карта

Фото: Антон Шевельов / Міноборони

Російські загарбники впродовж доби атакували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Загалом за добу відбулося 92 боєзіткнення. Це менше, ніж учора: тоді сталося 126.

На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 21 атаку загарбників в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.

Карта: Deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

Карта: Deepstate

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Карта: Deepstate

На Мар’їнському напрямку Сили оборони й далі стримують загарбників неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку росіян південніше Золотої Ниви Донецької області.

Карта: Deepstate

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Карта: Deepstate

На Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують позиції та відбивають штурми військ загарбників – росіяни без успіху здійснили дві штурмові дії.

Карта: Deepstate

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по двох зенітно-ракетних комплексах окупантів. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах загарбників.

З самого ранку Росія завдає масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці.

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