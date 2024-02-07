За добу окупанти найбільше штурмували під Лиманом та Авдіївкою: по 21 атаці – карта
Російські загарбники впродовж доби атакували на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загалом за добу відбулося 92 боєзіткнення. Це менше, ніж учора: тоді сталося 126.
На Куп’янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.
На Лиманському напрямку українські захисники відбили 21 атаку загарбників в районах Білогорівки Луганської області та Тернів, Григорівки Донецької області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 12 атак росіян біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони й далі стримують загарбників неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.
На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку росіян південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки окупантів в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують позиції та відбивають штурми військ загарбників – росіяни без успіху здійснили дві штурмові дії.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по двох зенітно-ракетних комплексах окупантів. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по двох пунктах управління, двох районах зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та трьох артилерійських засобах загарбників.
- З самого ранку Росія завдає масованої ракетно-дронової атаки по Україні – її перебіг у хроніці.
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