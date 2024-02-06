Зеленський доручив створити у структурі ЗСУ окремий рід військ – Сил безпілотних систем

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив створити у структурі Збройних Сил України новий окремий рід військ – Сил безпілотних систем. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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В документі йдеться, що це потрібно задля нарощування спроможностей ЗСУ щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Даним указом Зеленський доручив Кабміну із залученням Генштабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення у структурі української армії Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами внести відповідні пропозиції на розгляд Ради нацбезпеки і оборони.

У вечірньому відеозверненні, коментуючи підписання указу, Зеленський сказав, що "це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом".

"Цей рік повинен стати вирішальним у багатьох аспектах. І, очевидно, – на полі бою. Дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі – це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що зараз "перелік завдань чіткий": спеціальні штатні посади під роботу з дронами, спеціальні підрозділи, ефективне тренування, систематизація досвіду, постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Президент додав, що це завдання для армії, для Міністерства оборони та уряду загалом.

"І, щоб дати необхідну координацію в Силах оборони, забезпечити належний рівень планування та якість логістики, у структурі Збройних Сил будуть створені Сили безпілотних систем. Відповідні пропозиції будуть внесені на розгляд РНБО", – додав він.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна збільшуватиме виробництво БпЛА: "Будуть отримувати наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва – мільйон дронів наступного року ми виробимо".

6 січня 2024-го Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

Дрони наразі активно застосовуються на полі бою як росіянами, так і Силами оборони. У ЗСУ кажуть, що між операторами триває "своя війна", яка суттєво позначається на загальному театрі бойових дій.

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