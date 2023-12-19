Наступного року Україна виробить мільйон дронів для ЗСУ – Зеленський

Президент заявив, що Збройні Сили України будуть отримувати в бригади FPV-дрони вітчизняного виробництва

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво планує випустити мільйон безпілотників та збільшити кількість артилерії наступного року. Про це стало відомо на пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Президент зазначив, що позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів і наголосив, що повинна бути розроблена спеціальна інфраструктура щодо управління дронами.

"Найліпше, не радянська, проста, щоб використовувати дуже швидко. У мене була Ставка й одним із ключових питань було виробництво дронів і постачання", – наголосив він.

Читайте також: Десятки тисяч різних типів снарядів. Rheinmetall отримав нове замовлення для ЗСУ

Зеленський наголосив, що йому "дуже не подобається", коли логістично в Україні залишаються бюрократичні радянські процеси, які заважають постачанню дронів на фронт.

"Коли 26 000 дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Було дуже гучно на ставці, але не може бути таких пауз і проблем. Я шокований від того, як може не доїхати те, що вироблене нами. Це ми поборемо [логістичні проблеми]", – сказав він.

Президент зазначив, що українські військові отримають для своїх бригад дрони вітчизняного виробництва, а у 2024 році українське виробництво випустить один мільйон безпілотників.

Читайте також: Україна отримала другий Patriot та ракети від Німеччини: що в новому пакеті військової допомоги

"Щодо виробництва – мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Що стосується артилерії – вона буде збільшуватися, снаряди 155-мм калібру. На жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт", – повідомив Зеленський.

Він також наголосив, що розслаблятися не можна.