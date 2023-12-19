Наступного року Україна виробить мільйон дронів для ЗСУ – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво планує випустити мільйон безпілотників та збільшити кількість артилерії наступного року. Про це стало відомо на пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.
Президент зазначив, що позитивно ставиться до збільшення виробництва дронів і наголосив, що повинна бути розроблена спеціальна інфраструктура щодо управління дронами.
"Найліпше, не радянська, проста, щоб використовувати дуже швидко. У мене була Ставка й одним із ключових питань було виробництво дронів і постачання", – наголосив він.
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Зеленський наголосив, що йому "дуже не подобається", коли логістично в Україні залишаються бюрократичні радянські процеси, які заважають постачанню дронів на фронт.
"Коли 26 000 дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Було дуже гучно на ставці, але не може бути таких пауз і проблем. Я шокований від того, як може не доїхати те, що вироблене нами. Це ми поборемо [логістичні проблеми]", – сказав він.
Президент зазначив, що українські військові отримають для своїх бригад дрони вітчизняного виробництва, а у 2024 році українське виробництво випустить один мільйон безпілотників.
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"Щодо виробництва – мільйон дронів у наступному році ми виробимо. Що стосується артилерії – вона буде збільшуватися, снаряди 155-мм калібру. На жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт", – повідомив Зеленський.
Він також наголосив, що розслаблятися не можна.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.
- 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.
- 19 грудня у Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.