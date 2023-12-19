В следующем году Украина произведет миллион дронов для ВСУ – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское производство планирует выпустить миллион беспилотников и увеличить количество артиллерии в следующем году. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.
Президент отметил, что положительно относится к увеличению производства дронов и подчеркнул, что должна быть разработана специальная инфраструктура по управлению дронами.
"Лучше всего, не советская, простая, чтобы использовать очень быстро. У меня была Ставка и одним из ключевых вопросов было производство дронов и поставки", – подчеркнул он.
Читайте также: Десятки тысяч снарядов различных типов. Rheinmetall получил новый заказ для ВСУ
Зеленский отметил, что ему "очень не нравится", когда логистически в Украине остаются бюрократические советские процессы, которые мешают поставке дронов на фронт.
"Когда 26 000 дронов лежали на одном складе и не доехали до фронта. Было очень громко на ставке, но не может быть таких пауз и проблем. Я в шоке от того, как может не доехать то, что произведено нами. Это мы поборем [логистические проблемы]", – сказал он.
Президент отметил, что украинские военные получат для своих бригад дроны отечественного производства, а в 2024 году украинское производство выпустит один миллион беспилотников.
Читайте также: Украина получила второй Patriot и ракеты от Германии: что в новом пакете военной помощи
"Относительно производства – миллион дронов в следующем году мы произведем. Что касается артиллерии – она будет увеличиваться, снаряды 155-мм калибра. К сожалению, с выстрелами пока очень сложно, очень дефицитный продукт", – сообщил Зеленский.
Он также подчеркнул, что расслабляться нельзя.
- 14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.
- 17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.
- 6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 000 боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.
- 19 декабря у Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов на фронте.