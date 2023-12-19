В следующем году Украина произведет миллион дронов для ВСУ – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинское производство планирует выпустить миллион беспилотников и увеличить количество артиллерии в следующем году. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.

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Президент отметил, что положительно относится к увеличению производства дронов и подчеркнул, что должна быть разработана специальная инфраструктура по управлению дронами.

"Лучше всего, не советская, простая, чтобы использовать очень быстро. У меня была Ставка и одним из ключевых вопросов было производство дронов и поставки", – подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что ему "очень не нравится", когда логистически в Украине остаются бюрократические советские процессы, которые мешают поставке дронов на фронт.

"Когда 26 000 дронов лежали на одном складе и не доехали до фронта. Было очень громко на ставке, но не может быть таких пауз и проблем. Я в шоке от того, как может не доехать то, что произведено нами. Это мы поборем [логистические проблемы]", – сказал он.

Президент отметил, что украинские военные получат для своих бригад дроны отечественного производства, а в 2024 году украинское производство выпустит один миллион беспилотников.

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"Относительно производства – миллион дронов в следующем году мы произведем. Что касается артиллерии – она будет увеличиваться, снаряды 155-мм калибра. К сожалению, с выстрелами пока очень сложно, очень дефицитный продукт", – сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что расслабляться нельзя.