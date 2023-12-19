Украина наращивает производство дронов из-за дефицита снарядов, у нас меньше ресурсов — МО

Гаврилюк заявил, что Украина не может сравниться с Россией по ресурсам и живой силе, а поэтому необходимо достичь технологического превосходства

Иван Гаврилюк (Фото: AрмiяInform)

Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов на фронте. Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в комментарии BBC.

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По его словам, одновременно увеличивается выпуск артиллерийских боеприпасов почти для всей номенклатуры советского образца (калибр 152 мм).

Он отметил, что Киев надеется развить военную промышленность за счет совместного производства боеприпасов с западными компаниями на украинской территории.

Гаврилюк сказал, что Украина не может сравниться с РФ по ресурсам и живой силе, а поэтому необходимо достичь технологического превосходства.

Чиновник выразил уверенность, что партнеры преодолеют политические разногласия, а помощь Украине будет продолжена на прежнем уровне.

"Страны Евросоюза направляли свою помощь не только блоком, но и на двустороннем уровне", — заявил замминистра.

14 ноября 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС не сможет поставить Украине миллион артиллерийских снарядов к весне 2024 года.

17 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Европейскому Союзу следует начать закупать боеприпасы для Украины у третьих стран, поскольку он не сможет поставить обещанный миллион снарядов к весне 2024 года.

6 декабря сообщалось, что страны ЕС смогли произвести около 480 тысяч боеприпасов к весне 2024 года для Украины из обещанного миллиона.

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