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Міністр оборони Німеччини визнав: ЄС не зможе поставити Україні мільйон снарядів до весни

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14.11.2023, 10:47
Міністр оборони Німеччини визнав: ЄС не зможе поставити Україні мільйон снарядів до весни - Фото
Борис Пісторіус (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європейський Союз не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року. Про це він повідомив журналістам перед засіданням Ради оборони ЄС у Брюсселі, цитує його The Telegraph.

За його словами, ЄС не досягне мети поставити мільйон снарядів Силам оборони до наступної весни.

"Можна з упевненістю припустити, що мільйона пострілів не буде досягнуто", — сказав Пісторіус.

Він зазначив, що Європа працює з оборонною промисловістю над нарощуванням виробництва, але не пояснив, чому Євросоюз не зможе виконати обіцянку.

26 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європейський Союз поставив Україні лише 300 000 снарядів з обіцяного мільйона.

1 листопада агентство Bloomberg повідомило, що Північна Корея передала в Росію понад мільйон артилерійських снарядів. Ці дані озвучувалися на закритому брифінгу для парламентарів розвідслужби Південної Кореї.

  • У березні 2023 року Євросоюз ухвалив план із забезпечення України боєприпасами, який передбачає закупівлю 1 млн снарядів протягом року.
  • Rheinmetall робить ще 100 000 снарядів калібру 155 мм для ЗСУ.
  • Голова Служби військової розвідки Естонії полковник Антс Ківісельг говорив, що артилерійських снарядів Росії вистачить на рік війни низької інтенсивності.

Читайте також: Росія відчуває снарядний голод, а Україна ще має резерви боєприпасів – Генштаб

Дмитро Гриниченко
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